Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, "Bir milli sporcu veya olimpiyat şampiyonu olabilmek içinde her şeyden önemlisi iyi bir sporcu olmak ve sporcu ahlakına sahip olmak lazım" dedi.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından ’Olimpik Şampiyon Sporcuların Karakteristik Özellikleri’ konulu panel düzenlendi. Panelde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen milli halterci Halil Mutlu, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. ’Hayatım boyunca kaybetme korkum olmuştur’ diyen Mutlu, "Önemli olan bir hedef belirlemeniz ve bu hedefe ulaşmak için vazgeçmemeniz. Bir milli sporcu veya olimpiyat şampiyonu olabilmek içinde her şeyden önemlisi iyi bir sporcu olmak ve sporcu ahlakına sahip olmak lazım. Olimpiyat şampiyonu olmak için iyi bir sporcu olmanız lazım. Sporcu olmak şampiyon olmak değildir. Ben şampiyon oldum. O konuda sıkıntı yok. Şampiyonluk unvanlarım olmasaydı söylediğim cümlelerin arkasında dururdum. Ben 10 yaşındayken de, 20 yaşındayken de bunları düşünüyordum. Bugün 49 yaşındayım hala aynısını düşünüyorum. Sporcunun en büyük düşmanı ben zaten kazanacağım demesidir. Küçümsememek lazım. Yaptığımızın en iyisini yapmak lazım" şeklinde konuştu. Her zaman dua ettiğini anlatan Mutlu, "Her zaman şu duayı yaptım. Çalıştığımıza eminim, yaptığıma eminim. Allah’ım bana hak ettiğimi ver. Şampiyon değil de sonuncu oysaydım da bu duayı yapardım. Çünkü bunu hak etmişim derdim. Kendime ders çıkarıp yoluma devam ederdim" ifadelerini kullandı.

"16 yaşımdaki ilk şampiyonluğumu asla unutmayacağım"

Hayatı boyunca 16 yaşındaki ilk şampiyonluğunu unutmayacağını vurgulayan Mutlu, "Hayatımdaki en değerli şampiyonluk Sakarya’da 16 yaşındaki Uluslararası Cumhuriyet Turnuvası’dır. İlk defa milli mayoyu giydim, çok heyecanlıydım. O günü dakika dakika anlatabilirim. O kadar çok başarıya imza attım ama o ilk şampiyonluğumu unutmayacağım” sözleriyle konuşmasını tamamladı.