Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Yeni transfer Halil Dervişoğlu da idmanda yer aldı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra antrenmanda futbolcular üç grup halinde 8’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi milli futbolcu Halil Dervişoğlu, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, yarın TSİ 20.00’de hazırlık maçında Sturm Graz ile karşılaşacak.