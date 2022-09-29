Halikarnas Çalışma Grubu Bodrum Ticaret Odası seçimleri için, 8 meslek komitesinin adaylarını düzenlediği etkinlikte tanıttı. Başkan adayı iş adamı Engin Kaplan, “Amacımız Bodrum Ticaret Odası’nın Bodrum’a, yerel esnafımıza, geleceğimize ve ülkemize daha fazla verim üretmesini sağlamaktır. Bu faydayı üretmek için hiçbir kişisel beklenti içinde olmadan Bodrum’dan aldığı değerin borcunu ödemeye irade sergileyen bir ekiptir Halikarnas” dedi.

Halikarnas Çalışma Grubu Bodrum Ticaret Odası seçimleri için, 8 meslek komitesinin adaylarını düzenlediği etkinlikte tanıttı. Başkan adayı iş adamı Engin Kaplan, “Amacımız Bodrum Ticaret Odası’nın Bodrum’a, yerel esnafımıza, geleceğimize ve ülkemize daha fazla verim üretmesini sağlamaktır. Bu faydayı üretmek için hiçbir kişisel beklenti içinde olmadan Bodrum’dan aldığı değerin borcunu ödemeye irade sergileyen bir ekiptir Halikarnas” dedi.

Bodrum Ticaret Odası seçimlerinde Halikarnas Çalışma Grubu adı altında adaylığını açıklayan iş adamı Engin Kaplan, seçime 4 gün kala çalışmalarını hızlandırdı. Halikarnas Çalışma Grubu, Herodot Kültür Merkezi’nde düzenledikleri etkinlik ile 8 meslek komitesinin adayını tanıttı. Etkinlikte konuşan iş adamı Cenk Sezgin, Halikarnas Çalışma Grubu’nun hedeflerini ve projelerini anlattı. Ardından konuşan başkan adayı Kaplan, birlik ve beraberlik mesajı vererek gelinen süreci değerlendirdi. Etkinlik komite adayları ile beraber fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

"Yerel esnafımıza, geleceğimize daha çok verim üretmek istiyoruz"

Amaçlarının Bodrum’un ve yerel esnafın kalkınması olduğunu söyleyen Kaplan, “Somut bir şekilde seçimi konuşmaya başladığımızda seçim tarihinin henüz belli olmadığı bilgisi ile yola çıktık. Ticaret odamızda görevde olan iletişimde olduğumuz arkadaşlarımızın da bilgileri bu yöndeydi. Dolayısıyla önümüzde açıklandıktan sonra en az 20 gün gibi bir süre olacağını hesaplayarak çalışmamızı seçim hazırlığına dönüştürdük. Fakat sürpriz bir şekilde seçimin 2 Ekim tarihinde olacağını bir haber sitesinden öğrendik. Bununla birlikte askı listelerinden kimsenin haberi olmadığı için çok büyük oranda iş insanımızın kolaylıkla borcunu ödeyip oyunu kullanmasının önüne geçilmiş oldu. Bu kişilerin kime oy vereceğinden bağımsız büyük bir hak kaybına sebep oldu. Bir SMS, mail, sosyal medya ve kurumsal site gönderisi oluşturulmadı, billboard asılmadı. Çok daralmış bir zaman diliminde bu eksikleri de Halikarnas ekibi olarak bizler tamamlamaya çalıştık ve devam ediyoruz. Bu bizim için çok büyük bir sorun teşkil etmedi. Büyük oranda hazırlıklarımız tamamlanmıştı fakat seçmen listelerine ulaşmamız, askı listesinin sonuçlarına yönelik çalışmalarımızın alanının çok daralttı. Bunun Halikarnas ekibi tarafından önemsenen tarafı, Bodrum oda ve sivil toplum dünyasına aday ya da seçmen olarak katılabilecek insan kaynağımızın önünün kesilmiş olmasıdır. Odamızda değişimin gerekliliğine dair eleştirilerimiz ve çabalarımızın kişisel değil rasyonel ve verim odaklı bir çaba olduğunu tekrar etmek istiyorum. Amacımız Bodrum Ticaret Odasının Bodrum’a, yerel esnafımıza, geleceğimize ve ülkemize daha fazla verim üretmesini sağlamaktır. Bunun neden gerçekleşemediğini ve çözümlerini biliyoruz. Bu faydayı üretmek için hiçbir kişisel beklenti içinde olmadan Bodrum’dan aldığı değerin borcunu ödemeye irade sergileyen bir ekiptir Halikarnas” dedi.

"Dertlerimizi çözebileceğimiz bir liste peşinde koştuk"

Meslek komite adaylarını belirlerken amaçlarının fayda sağlamak olduğunu ifade eden Kaplan, “Bodrum’daki insanlarımız için faydalı olanın ne olduğunu düşünüyorsak onu yaptık. Zarar verme ihtimali olan çok şey çıktı karşımıza bunların hepsine kulaklarımızı tıkadık. Kimsenin birbirini kırmasını, üzülmesi taraftarı değiliz. Bu seçimden sonra kazanacak olan, ticaret odasının en çok ihtiyacı olan şey etrafındaki kurumların sağlıklı ve tahrip olmamış şekilde iş birliğine hazır olmasıdır. Gerçekten seçim kazanacak bir liste değil seçimi kazandığımız takdirde vaatlerimizi öngörülmesi dertlerimizi birlikte çözebileceğimiz bir liste peşinde olduk. Bunun için de önce aslında o sektörlerin hangi problemleri olduğunu anlamak lazım. Yeme içme sektörünün ağırlıklı olarak restoranlarımızdan oluştuğunu biliyoruz. Gece kulüplerimiz ve barlarımız bunlar tabi sektörün önemli paydaşlarından ama tek paydaşlarından değil. Bodrum’da 6 numaralı grup olan yeme içme sektörünün acaba ne problemi vardır. Yani bu insanlar mesela sezon başında soğuk hava deposuna 2 ton et atsa maliyetini stabilize etse bunun yanında iki ay Bodrum’a gelip kaymağını yiyip giden mekanlara karşı rekabetçi olabilse gibi sorular sormak gerekiyor. 6 numaralı komite için de iyi bir listemiz oluştu. Bu listenin ufak tefek revizelere uğraması mümkündür. En iyisini yapabilmek için son ana kadar bakacağız ama şu an burada yeterince güçlü ve seçimi kazanacağına inandığımız bir listeyle karşınızdayız” diye konuştu.

Yatçılık sektöründe birlik çağrısı

Yatçılık sektöründe aday çıkarmadıklarını seçimlerde yarışacak mavi grubunun adayına destek verdiklerini belirten Kaplan, “9 numaralı sektör yatçılık sektörü ve toplam 155 adet seçime katılabilecek isim var. Karşı tarafın 9 numaralı listesinde beğendiğimiz isimler vardı. Bir avuç insan o sektörün bu tip faaliyetlerini yürütüyor. Bunu biliyoruz biz de bunların yıllardır içindeyiz, destekçisiyiz. Yani bizler zaten karşı mahalle değiliz. Şöyle bir noktaya geldik ve dedik ki 9 numaralı grupta biz liste çıkarmıyoruz ama sizin de listeniz eksik. Biz size şu isimleri öneriyoruz kabul ederseniz sizin için de iyi olur. Buranın başarısı da sizin olsun sorun değil ama biz bugün bu işin sonunda kazanma hırsıyla hareket eden bir tavır sergilemiş olmayalım. İnsan kaynağımızı koruyalım, ilişkilerimizi koruyalım, sektörümüzü koruyalım olabilecek en verimli ticaret odası yapısına bir de böyle hizmet edelim dedik, çok da lezzetli oldu. Ben o taraftan iletişim kuran arkadaşlarımın iyi niyetine, samimiyetine ve güvenine teşekkür ediyorum. Bu tabi ki bir seçim işbirliği ya da bir pazarlık değil. Rasyonel bir durumun iyi niyetli değerlendirmesinden sonra aldığı haldir” diye ifade etti.

11 farklı isimde projeleri tanıtan iş adamı Cenk Sezgin yaptığı konuşmada, “ Mevcut yönetimdeki herkes arkadaşımız, dostumuz bazıları 17 yıldır görevde alımlı akredite binalarında fişek gibi kadrolarla görev belledikleri işleri üretmek için ellerinden gelenin en iyisi yaptıklarına hepimiz tanığız. Ancak biz, kendini güncellemeyen bir BODTO’ nun Bodrum’a nelere mal olduğunu gördüğümüz için, 4 ay evvel Halikarnas Çalışma Grubu’nun temellerini attık. Temelin sağlam olması için işe nasıl bir BODTO istediğimizi ve oda yönetiminden neler beklediğimizi sorguladığımız akademik bir çalıştay ile başlamaya karar verdik ve çalıştayımızı Ağustos ayı içinde gerçekleştirdik. Diğer yandan da ülke çapında odaların faaliyetlerini taradık. Halikarnas Çalışma Grubu bünyesinde proje geliştirme, sosyal medya, basın ilişkileri, üye ilişkileri, dış ilişkiler, operasyon, hukuk, mali işler gibi başlıklarda 11 farklı çalışma grubu oluşturarak çalıştayın sonuçları doğrultusunda çalışmaya başladık” dedi.