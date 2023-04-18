Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın 133. doğum gününde, dünyaya seslendiği ’Merhaba’sı, Muğla’nın Bodrum ilçesinde küresel bir barış ve dostluk çağrısına dönüşüyor. Ailesinin özel izniyle ilk kez kamuoyuyla paylaşılan Cevat Şakir Kabaağaçlı görüntüleri ile tüm dünyadan tasarımcılar, Merhaba Günü Logo Yarışması’na davet edildi.

Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması’nın basın duyurusu Halikarnas Balıkçısı’nın 133. doğum yıl dönümünde Bodrum Deniz Müzesi ve bağlı olduğu Bodrum Belediyesi tarafından mezarı başında anma programıyla gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını yapan Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu; "Başarılı bir ekiple dijital bir kampanyayla Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışmasıyla Merhaba Günü’nün logosunu aramaya başlıyoruz. Balıkçı’nın kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan’ın kızı Kuki ve ailesine, Merhaba Günü’nün mimarlarından Metin Erdoğan’a, bu projede bizi destekleyen sponsorlara, kurumlara ve STK’lara, projemizin danışmanı Ömer Durmaz’a ve vizyonu, destekleyici tavrı için Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, Bodrum Deniz Müzesi olarak Bodrum Belediyesi’ne teşekkür ederim" dedi.

Halikarnas Balıkçısı’nı tanımak, çalışmalarından feyz almak ve gelecek nesillere taşımak için yazılı eserlere daha çok ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Merhaba tabiri, günümüzde bir sevgi dili olarak nitelendirilmelidir. Ayrışma ve nefret dilinden bir an önce kurtulup toplumun her kesimini kucaklayan bir ruh hali içine girmeliyiz. Cevat Şakir Kabaağaçlı sürgün olarak geldiği Bodrum’da doğasıyla insanıyla sahip çıkmış, kimseyi ötekileştirmeden, ’Merhabasıyla’ gönüllerde yer etmiştir. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda, düzenlediğimiz Akdeniz Edebiyat Günleri çerçevesinde, 17 Nisan’ı ‘Dünya Merhaba Günü’ ilan etmiştik. Şimdi bugün ise Balıkçı’ya ve Bodrum’a yakışır bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Deniz Müzemizin öncülüğünde başlatılan proje çerçevesinde, Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması’nı organize ediyoruz. Böylesine anlamlı bir günde, Bodrum’a yakışan bir çalışmayı sizlerle paylaşmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyorum" şeklinde konuştu.

Bodrum Belediyesi ve bünyesinde faaliyet gösteren Bodrum Deniz Müzesi projesi olarak hazırlanan kampanyada, senelik iletişim stratejileri dahilinde, ’Merhaba’nın kapsayıcılığının denizleri aşması ve bir barış simgesi olarak akıllarda yer etmesi hedefleniyor. Bu misyonla, senelik farkındalık odaklarına göre kurgulanan temalar, etkinlikler, kampanyalar dahilinde barış içerikli manifestolarla hareket edilecek bir platform doğuyor. Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması’nın duyurusu, Bodrum Deniz Müzesi arşivinde bulunan ve ailesinin özel izniyle ilk kez kamuoyuyla paylaşılan Cevat Şakir Kabaağaçlı görüntülerinin olduğu bir dakikalık video çalışmasıyla birlikte yapıldı. Program sonunda, Balıkçı’nın mezar başına çiçekler bırakıldı.

Başvuru tarihi 1 Haziran 2023 olarak belirlenen yarışmanın son başvuru tarihi ise 30 Eylül 2023 olarak açıklandı. Merhaba Günü Uluslararası Logo Tasarımı Yarışması’yla ilgili tüm detaylar ise Merhaba Günü adıyla hazırlanan web sitesinden öğrenilebilecek.

Halikarnas Balıkçısı’nın Cevat Şakir Mahallesi Gönül Tepe mevkiinde bulunan mezar alanında yapılan basın duyurusuna Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Arif Yılmaz ve kent konseyi üyeleri, İletişim Danışmanı Ömer Durmaz, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ve sponsorların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.