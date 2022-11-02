Muğla’nın Bodrum ilçesinde ihale süreci tamamlanan Halikarnas Balıkçısı Bodrum Belgeliği ve Kafeteryası projesinin çalışmaları başladı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ihale süreci tamamlanan Halikarnas Balıkçısı Bodrum Belgeliği ve Kafeteryası projesinin çalışmaları başladı.

Bodrum kent hafızasını kayda geçirecek Halikarnas Balıkçısı Bodrum Belgeliği ve Kafeteryasının inşa çalışmaları başladı. 15 Ekim 2022 tarihinde ihale süreci tamamlanan Türkkuyusu Caddesi’ndeki Bodrum Belediyesi’ne ait Sakız tipi bina, kent bilincini ve kent belleğini canlı tutmak ve araştırmacılar için kaynak oluşturmak amacına uygun olarak projelendirildi.

Çalışmaları iki buçuk yıl önce başlayan projeye bağlı olarak bugüne kadar Türkiye genelindeki üniversitelerden binin üzerinde tez çalışmasının taranması gerçekleştirildi ve Bodrum ile ilgili yaklaşık 400 tezin tespiti yapıldı. Tespiti yapılan tezler dijital ortama aktarılacak ve seçilen tezlerin baskısı gerçekleştirilerek okuyucularla buluşması sağlanacak.

Bodrum özgün mimarisinin tipik bir örneği olan Sakız tipolojisine sahip evin restorasyonu ile oluşacak olan belgelik, tarihi yapısı bozulmadan düzenlenecek. El yazmalarının ve Bodrum’a özgün kitapların yer alacağı merkezin bahçesi ise kafeterya olarak düzenlenerek kent merkezinde vatandaşlara rahat ve huzurlu bir ortam sunacak. Kitap okuma ve dinlenme olanaklarının birlikte sunulacağı merkez, bilimsel ve edebi toplantılara da ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Basın Merkezi Kurulacak

Bahçesinde Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın diktiği ağacı bulunduran belgelikte, basın mensuplarının kullanımına açık olacak, basın meslek kuruluşları ile birlikte organize edilecek bir Uluslararası Basın Çalışma Ofisideyer alacak.

Bodrum Çalışma Grubu, üniversitelerden öğretim üyeleri ve Bodrum Belediyesi koordinasyonunda hazırlığı sürdürülen belgelik hakkında açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi:

“Planladığımız merkez ile kent belleğinin toplanması için uygun bir ortam oluşturmuş olacağız. Tasarladığımız merkez, Bodrum’la ilgili yapılacak akademik çalışmalara önemli bir kaynak desteği sunacak. Belgelik ile ilgili çalışmaları, gönüllü olarak Bodrum Çalışma Grubu’nu oluşturan Prof. Suha Özkan, Ahmet Berk, Teoman Başarır ve Şefik Onat hocalarla yaklaşık iki buçuk yıldır planlıyoruz ve cumhuriyetimizin yüzüncü yılı 2023 baharında açmayı planlıyoruz.”