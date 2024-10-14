Bodrum Belediyesi’ne bağlı Bodrum Deniz Müzesi’nde Halikarnas Balıkçısı, 51. ölüm yıl dönümü olan 13 Ekim’de, Bodrum’daki bitki mirasına dikkat çekilen bir programla anıldı.

Çizer, çevirmen, yazar, rehber, tarihçi kimlikleriyle ülkemize ve Bodrum’a zengin bir miras bırakan Cevat Şakir Kabaağaçlı nam-ı diğer ’Halikarnas Balıkçısı’ 51. ölüm yıl dönümünde Bodrum’a kattığı sayısız değerlerden ’bitki mirası’ temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler ile anıldı. Etkinlikler kapsamında Hatice Orman rehberliğinde Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum’da kazandırdığı çeşitli bitkileri yerinde gözlemlendi. ’Halikarnas Balıkçısı’nın Bitki Mirası’ temalı kent turuna yoğun ilgi vardı. Prof. Ertan Tuzlacı ’Bodrum Bitkileri ve Halikarnas Balıkçısı’ konulu sunumunda kent turunda katılımcılar, öğrendikleri bilgileri pekiştirdi. Daha sonra Saner Gülsöken, ’Bodrum’un Gayıkları’ ve ’Sünger, Biz, Başkaları ve Bodrum’ kitaplarını imzaladı.

Bodrum Deniz Müzesi, Halikarnas Balıkçısı Anma Programına özel ücretsiz ziyaret edilirken program katılımcılarından ilk kayıt yaptıran 70 kişiye, 13 Ekim Anma Programına özel olarak Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü üretimi olan ’lavanta kolonyası’ ve Bodrum Yadigarı desteğiyle ’şeker ilavesiz mandalin küpleri’ hediye edildi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu Balıkçı’nın mezarını ziyaret ederek Başkan Tamer Mandalinci’nin çelengini sundu.