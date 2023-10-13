Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı ölümünün 50. yılında mezarının bulunduğu Gönültepe’de anıldı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü iş birliğinde Cevat Şakir Mahallesi Gönültepe’de, Halikarnas Balıkçısı için anma töreni düzenlendi. Banu Tarancı’nın sunuculuğunu yaptığı anma töreninde öğrenciler, 23 Ocak 1979 yılında Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan Bodrumlu çocukların Halikarnas Balıkçısı’na yazdıkları mektup ve Balıkçı’nın çocuklara verdiği samimi cevapları canlandırdı.

“Balıkçı’yı okuyun”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Balıkçı ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdiği konuşmasında Balıkçı’nın onların hayatına çocukluk zamanlarında girdiğini ifade ederken, “Çocuklara vereceğimiz en büyük tavsiye Balıkçı’nın kitaplarını okumalarıdır. Balıkçı’nın kitapları mitolojiden günümüze bu topraklara Anadolu’yu anlatır. Tamamen çok akıcı bir dille yazılmış edebi eserlerdir. O yüzden önce Balıkçı’nın kitaplarını okuyun ki hangi topraklarda yaşadığınızı öğrenin. Çünkü Balıkçı, gelecek nesillere şunu anlatmak istemiş: ‘Hangi topraklarda yaşıyorsunuz? Medeniyetin kaynakları nelerdir? Bu medeniyet günümüze nerden gelmiştir?’ dedi.

Medeniyetlerin deniz kenarında, su kenarında kurulduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Aras, “Balıkçı deniz insanlarını, deniz kültürünü bütün eserlerinde anlatarak aynı zamanda medeniyetin sudan, denizlerden de kaynaklandığını belirtmek istemiş" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Halikarnas Balıkçısı’nın mezarına çiçek bırakılırken Bodrum Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda açılan Halikarnas Balıkçısı Anı Evi ve Müzesi gezildi. Tören sonunda belediye tarafından tüm katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

13-15 Ekim’de Cumhuriyetin 100’üncü yılı ve Halikarnas Balıkçısı’nın 50. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Bodrum Deniz Müzesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlenecek.