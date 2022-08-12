Temel atma törenine, Emet Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam Vekili Hasan Çiçek, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Müftü Vekili Bilal Aydoğdu, Protokol üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri ile köy halkı katıldı. Temel atma töreninin ardından kurban kesilip dua edildi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Halifeler Köyü geçen yıl çıkan yangında kullanılmayacak hale gelen caminin yeniden inşası için temel atma töreni gerçekleştirildi.

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