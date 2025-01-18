Eminönü Galata Köprüsü Haliç hattında bir yolcu vapuru, aynı yönde seyreden balıkçı teknesine yandan çarptı. Balıkçı teknesi savrulurken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 16 Ocak sabah saatlerinde Eminönü Galata Köprüsü Haliç hattında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galata Köprüsü civarında seyreden yolcu vapuru, aynı yönde seyreden bir balıkçı teknesine yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi suda savrulurken, o anlar bir başka vapurun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaşanan kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, balıkçı teknesinde maddi hasar meydana geldi.