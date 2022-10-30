Haliç’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sporcular Türk bayrakları açarak Cumhuriyet için kürek çektiler. Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, "Beyoğlu Belediyesi olarak Cumhuriyetimizi doyasıya kutladık" dedi.

Haliç’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sporcular Türk bayrakları açarak Cumhuriyet için kürek çektiler. Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, "Beyoğlu Belediyesi olarak Cumhuriyetimizi doyasıya kutladık" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Beyoğlu Belediyesi özel bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde 30 kano ve 143 sporcu, Beyoğlu Hasköy Yelken Kulübü önünden Haliç’e açıldı. Haliç Köprüsü ile Unkapanı Köprüsü arasında 2 bin 600 metrelik alanda düzenlenen ‘Cumhuriyete Kürek Çekiyoruz’ adlı etkinlikte sporcular, Türk bayrakları açarak Cumhuriyetin 99. yılını kutladılar. Cumhuriyete kürek çekilen etkinliğe Altınboynuz, Galata, Pera, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Rumeli Üniversitesi, Balat ve Nova olmak üzere toplamda 8 kürek takımı katılım sağladı. Takımlar denizin ortasında Türk bayraklarını açarak görsel bir şölen oluşturdu.

"100. yıla girmeye hazırlandığımız bu günlerde biz de birçok etkinlikle kutlamalara katıldık"

Etkinliğe ilişkin konuşan Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, "Beyoğlu Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin 99. yılında aslında 100. yıla girmeye hazırlandığımız bu günlerde biz de birçok etkinlikle kutlamalara katıldık. Aslında Cumhuriyetimizi doyasıya kutladık. Cumhuriyetimizin kazanımlarını tüm gençlere, tüm milletimize anlatmaya çalıştık. Gençlerimizle beraber olmak, Haliç’te olmak, denizde olmak gerçekten çok güzel. Bu güzel günde Cumhuriyetimizin 100. yılına girdiğimiz aslında ilk gününde Türk bayrağının sancağı altında mavi sularda bu güzel havada birlikte olmak bizi gerçekten gururlandırdı. Sporcularımızın heyecanı da görülmeye değerdi" dedi.

Sporculardan Ecenur Çayır ise, "Cumhuriyetimizin 99. yılında böyle bir etkinlikte bulunmak büyük bir onurdu, şerefti. Kürek ekipleri olarak suda güzel bir görsel şölen sergiledik. Hem yorucu hem keyifliydi, bu işi biraz severek yapmak da önemli. Burada bulunmak çok güzeldi" ifadelerini kullandı.