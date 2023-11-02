Bağcılar Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100. Yılı sebebiyle Haliç’te 100. Yıl Cumhuriyet Dalışı düzenlendi. 5 metre derinliğe dalan engelli dalış kulübü öğrencileri, Türk bayrağını çıkararak suyun yüzeyinde açtı.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde Bağcılar Belediyesi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nin ortaklığında Haliç’te “100’üncü Yıl Cumhuriyet Dalışı” gerçekleştirildi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda su altı ve üstü engelli dalış kulübü öğrencilerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik grup, dalgıç polislerle birlikte 5 metre derinliğe daldı. Yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağını çıkararak açan engelli öğrenciler ve uzman dalgıçlar, alanda bulunan vatandaşlar tarafından coşkuyla alkışlandı.

“Yeni yüzyıl, Türkiye yüzyılı olsun”

Etkinlik hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100’üncü yılı dolayısıyla bir dalış gerçekleştiriyoruz. Bağcılar Belediyemiz, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’mızdaki su altı ve üstü engelli dalış kulübümüzün öğrencileri bugün inşallah paydaşlarımızla birlikte bir dalış gerçekleştirecek. Ben öncelikle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkemizin 100’üncü yılını hep birlikte coşkulu bir şekilde kutladık. Diliyoruz ki yeni yüzyıl Türkiye yüzyılı olsun. Türkiye Yüzyılına da bir giriş yapmış olduk. Bu süreç dolayısıyla da önemli bir etkinliğe imza atıyoruz. 100 metrekarelik bir bayrağı su altından engelli dalgıçlarımız çıkarmış olacak. Aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı’na da girmiş olacak bu vesileyle yapmış olduğumuz etkinlik. Bu süreçte bizim paydaşımız olan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’ne aynı zamanda Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk bayrağımızı denizden çıkarmak çok güzel bir duygu”

Dalış gerçekleştiren engelli öğrencilerden Alişan Keneş, "10 yıldır dalış yapıyorum. Eksiksiz tüm etkinlikleri gidiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk bayrağımızı denizden çıkarmak çok güzel bir duygu gerçekten. Her şeyin bir zorluğu var ama eğitimlerle alıştığımız için zor gelmedi. Gururluyum” ifadelerini kullandı.

“Bugün su altından Türk bayrağını çıkardık”

Gururlu olduğunu dile getiren Muhammet Ali Aktaş ise, “Cumhuriyeti Bayramımız kutlu olsun. Dalış yaparak bayrağı su altından çıkardık. Sürekli dalış yapıyorum. Bugün de su altından Türk bayrağını çıkardık” dedi.

“Yaşasın Cumhuriyet”

Düzenlenene etkinlikten ötürü mutlu olduğunu söyleyen engelli öğrenci Diren Demircan, “Öğretmenlerden Allah razı olsun. Beş gün dalış yaptık. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet” şeklinde konuştu.