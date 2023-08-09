5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek olan CFE Carpet and Flooring Expo 2023 uluslararası halı ve zemin kaplamaları fuarına katılacak firmaların stant yerlerinin tespiti için noter huzurunda kura çekimleri gerçekleştirildi. Fuarın halı sektörü için yeni bir dönüm noktası olacağını ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan katılımcı firmaları kutladı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği ve TÜYAP tarafından ilki 5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan CFE Carpet and Flooring Expo 2023’ya katılacak olan firmalar için GAİB hizmet binasında düzenlenen törenle kura çekimi gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, İHİB Başkanı Ahmet Hayri Diler ve TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü’ün yanı sıra firma temsilcileri katıldı. Büyük bir heyecanın yaşandığı kura çekiminde firmalar farklı ölçülerdeki stantlar için çekilen kura sonucunda firmaların fuardaki stant alanları belirledi.

Dünya halı sektörünün kalbi İstanbul’da atacak

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan kura çekimi sonrası yaptığı değerlendirmede fuara yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, “Dünya halı üretim merkezi olan Türkiye’nin aynı zamanda dünya halı ticaret merkezi olması için önemli çalışmalar içerisindeyiz. Bu gün halı sektörü için yine tarihi bir gün yaşandı. CFE Carpet and Flooring Expo 2023 katılacak olan firmalarımızın stant yerinin belirlenmesi için noter huzurunda kuraları çekildi. Dünyanın birçok ülkesinden yoğun ilgi görüyoruz. Tek temennimiz bir yandan ülkemizin halı üretim merkezi olma özelliğinin yanına dünya halı ticaret merkezi unvanını da kazandırmak. Sektörel fuarların ülke ekonomisine katkısı çok büyük. Önümüzdeki süreçte bu tür fuarların ülke ekonomisine sağlayacağı büyük katkıları hep birlikte göreceğiz. Fuarımızın sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Halı üretiminde dünya lideriyiz, ticaretinde de lider olacağız"

Dünyanın 7 kıtasında Türk halılarının büyük ilgi gördüğünü ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, üretimde zirveyi yakalayan Türkiye’nin halı ticaret merkezi olma yolunda ki en önemli adımın sektörel fuarcılığa da ev sahipliği yapması olacağını belirterek fuarın başarılı geçmesini diledi.

İstanbul dünya halı ticaretinin merkezi olacak

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ile iş birliği içerisinde geçekleştirecekleri CFE Carpet and Flooring Expo 2023’ya ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden İHİB Başkanı Ahmet Hayri Diler bu fuarın sürdürülebilir halı ihracatı için önemli bir dönüm noktası olacağını ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

Türkiye’ye prestijli bir fuar kazandırmak için çabalıyoruz

TUYAP’ın Türkiye’de prestijli birçok fuar organize ederek ülkede sektörel fuarcılığın gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade eden TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü İstanbul’da gerçekleştirilecek olan CFE Carpet and Flooring Expo 2023 için yoğun talep aldıklarını ifade etti.