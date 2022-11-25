Eyüpsultan Belediyesi, Haliç’in su sporları ile ilgili daha yoğun ve daha etkin olarak kullanılabilmesi için kolları sıvadı.

Eyüpsultan Belediyesi, Haliç’in su sporları ile ilgili daha yoğun ve daha etkin olarak kullanılabilmesi için kolları sıvadı.

Konu ile ilgili olarak ilerleyen süreçte ilçedeki tüm üniversitelerle ortaklaşa çalışmalar yapılacak, su sporlarıyla ilgili çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

İlk etkinlikte Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Ege Yazgan, santralistanbul Kampüsü’ndeki Vira Yatçılık ve Kürek Kulübü’nde bir araya geldi. Başkan Deniz Köken ve Rektör Prof. Dr. M. Ege Yazgan, kürek takımı ile birlikte sabah erken saatlerde Haliç’te kürek çekti.

“Haliç’i su sporları merkezi haline getireceğiz”

Etkinlik sonrası, Haliç’in teknik özellikleri nedeniyle su sporları için çok müsait olduğunu vurgulayan Başkan Deniz Köken, "Haliç’te su sporlarını yapmanın güzelliği bir başka. Haliç’i artık su sporları merkezi haline getirmek için ilk deneyi, Rektörümle beraber biz yapalım istedik. Yakın zamanda Haliç’te su sporlarını daha yoğun ve etkin göreceğiz" açıklamasında bulundu.

“Belediyemizle beraber çalışacağız”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Ege Yazgan ise, "Sayın Başkanımızla beraber bu sabah Haliç’te kürek çektik. Bundan sonra da Haliç’imizi su sporlarına açmak konusunda daha etkin bir biçimde beraber çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanımıza, kürek ekibimize ve yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkürler" şeklinde konuştu.