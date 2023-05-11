Eskişehir’de havaların ısınmasıyla birlikte düğün hazırlıklarına başlayan çiftler, halı ve perde taleplerini arttırdı.

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte evlenmeyi düşünen vatandaşlar hazırlıklarına başladı. Kış ayında işleri durgun olan halıcılar ve perdeciler, düğün sezonu için stoklarını tamamladı. Haziran ayına doğru yoğunluğun artacağını aktaran esnaf, beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi. Eskişehir’de halı ve perde üzerine işletmesi olan Serkan Yüksel ise, ekonomik şartların değişken olması sebebiyle zamlardan etkilenmek istemeyen müşterilerin erkenden alışverişe başladığını belirtti.

“Mayıs ayına girilmesiyle birlikte düğün ve çeyiz sezonu açılıyor”

Eskişehir’de uzun yıllardır halı ve perde sektöründe faaliyet gösteren Serkan Yüksel, yavaş yavaş düğün sezonunun açıldığını ve satışlara başladıklarını söyledi. Haziran ayına doğru yoğunluğun artacağını ifade eden Yüksel, “Sezon itibariyle kış aylarında halı ve perdede bir durgunluk oluyor. Ancak artık Mayıs ayına girdik, düğün ve çeyiz sezonu açılacak. Dolayısıyla bu durum halı ve perde sektörünü olumlu yönde etkileyecek. Bizim de bu konuda beklentilerimiz yüksek, zaten Türkiye standardı böyledir. Düğün ve çeyiz sezonu açıldığı zaman halı, perde, mobilya, beyaz eşya ve bu tarz sektörlerin tamamı biraz daha hareketlenir. Şimdi düğün sezonu yavaş yavaş açılıyor, önümüzdeki ay biraz daha hızlanır ondan sonra da yıl sonuna devam eder kadar. Satışlarımız da ufaktan başladı, zamlardan etkilenmek istemeyen müşterilerimiz erkenden alacaklarını alıyorlar. Dolayısıyla şu anda ekonomik ürünler daha fazla tercih edilmeye başladı ve kilim tarzları biraz daha öne çıkıyor. Bu noktada ekonomik şartlar burada çok önemli, bazı müşterilerimizin talepleri en üst seviyede olurken, bazı müşterilerimiz de ekonomik ürünleri tercih etmeye çalışıyorlar. Ancak halı göreceli bir üründür, her şey görüp beğenmeye bağlı. Bu tamamen müşteriyle satıcı arasındaki bir olaydır” dedi.