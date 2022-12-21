Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Halı Tasarımı Programı’nda online tasarım eğitimi gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Halı Tasarımı Programı’nda online tasarım eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (ISDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi i Doç. Dr. Mustafa Genç ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Bünyamin Balamir tarafından verildi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, “Geleneksel yaklaşımdan hareketle halı tasarımı yapmanın kültürümüz açısından önemli bir değerdir. Geleneksel sanatlarımızın yok sayıldığı günümüzde, tasarımcı olmak isteyen öğrencilerimize ve halı hazırda tasarımcı olarak sektörde çalışan tasarımcılarımıza yönelik düzenlediğimiz eğitime yoğun ilgi gösterilmiştir. Geleneksel değerlere vurgu yaptığımız eğitim ile öğrencilerimize yol gösterici niteliktedir” şeklinde konuştu.

Modern Dünya’da geçmişinden hızla uzaklaşan gençlerimize geleneksel sanatların önemini değinen ISDÜ öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Mustafa Genç, geleneksel çizgileri bozmadan yenilikçi fikirlerle tasarımlarına nasıl yön vermesi gerektiğine değindi. Doç. Dr. Genç, “Türk kültürünün hızla yok olduğunu düşünürsek, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlardaki motifleri yeniden yorumlayarak tasarım yapılmalıdır” dedi.

Ressam ve Şair Öğretim Görevlisi Bünyamin Balamir ise “Sanatta geleneksel kültürümüzden yola çıkarak özgün tasarımlar yapma öteden beri tartışılan bir konudur. Geleneğimiz içinde var olan gerek motifler gerekse renkler zengin ve eşsiz bir kaynak niteliğindedir. Anadolu ve Türk kültüründen esinlenerek güncel sanatta yeni bir dilde, yeni bir solukta ve yeni bir estetik anlayışta ortaya çıkmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitime, Tekstil ve Moda Tasarımı, Halı Tasarımı ve Halı Teknolojileri lisans, yüksek lisans, akademik personel ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde halı tasarımcısı olarak çalışanlar katıldı.