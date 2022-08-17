Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı öğrencileri resim yarışmasında dereceye girerek ödüllendirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı öğrencileri resim yarışmasında dereceye girerek ödüllendirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mizyal Sanat Evi iş birliğinde düzenlenen 34’üncü Uluslararası Çocuk Resim Yarışması’na katılan Halı Tasarımı 1. sınıf öğrencilerinden 12-19 yaş grubunda yarışmaya katılan Birgül Erdoğan ve Berkay Gökgöz altın madalya ödülü, Yusuf Yılmaz ise gümüş madalya ödülüne layık görüldü.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, sanatın olanaklarını kullanarak dünya çapında çocuk ve gençlere sanatsal farkındalığı artırmak, uluslararası kültürel bağları sağlamlaştırmak ve gençlerin evrensel düşüncesini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Memik Bünyamin Üzümcü ise, 27 ülkeden 4 bin 100 resmin arasından dereceye girmeyi başaran halı tasarımı programı öğrencilerinin resim kabiliyetlerinin eğitim ve mesleklerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Özgürce düşünen öğrencilerin yetiştirilmesinin resim sanatı ile mümkün olduğunu belirten Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, “Yarışmaya katılan öğrencilerimizin göstermiş olduğu başarı bölümümüzde aldıkları sanat eğitimden kaynaklanmaktadır. Öğrencilerimizin başarısı tüm arkadaşlarına örnek olacağı kaçınılmaz bir gerçektir” dedi.