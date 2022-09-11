Helallik alınmasının ardından İlçe Müftüsü Celalettin Taşdelen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ebik’in naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

Öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze namazına Ebik’in yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Farkındalık için bisikletle yola çıktı, 4 bin kilometre pedal çevirip 30 şehir dolaştı

Farkındalık için bisikletle yola çıktı, 4 bin kilometre pedal çevirip 30 şehir dolaştı

Talihsiz gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından memleketi olan Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Boncuklar Köyü’ne getirildi.

İki gün önce Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak’ta meydana gelen olayda Refai K. isimli şahıs balkona asılan halıdan rahatsız olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusu Adem Ebik’i bina girişinde silahla kolundan yaraladı. Hıncını alamayan şüpheli şahıs olaydan haber siz olan 24 yaşındaki Muhammet Ebik’i göğsünden vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.