Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar sofralarında misafir ağırlama ve bayram hazırlığı yapanların yenileme ve dekorasyon için halı alışverişi yapması piyasayı hareketlendirdi. Esnaf şimdiden işlerin yoğunlaştığını ama bayramda yoğunluğun daha çok olacağını düşündüklerini söyledi.

Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar iftar planları yapmaya başladı. Mübarek ayın bolluk ve bereketini paylaşmak isteyen vatandaşlar, ağırlayacakları misafirler için şimdiden hazırlık yapmaya başladı. Ağırlayacakları misafirlere şık bir görüntü sunmak isteyenler ise evlerin vazgeçilmez dekorasyon ürünü halılara yoğun talep gösteriyor. Ramazan Bayramı’nda satışların daha da artacağını düşündüğünü söyleyen esnaf, “Ramazan gelmeden bereketi geldi, Allah’a şükürler olsun” dedi.

“Pandemi bizim işimizi çok etkilemişti”

Yaklaşık 30 yıldır esnaflık yapan Mehmet Akyüz, bu Ramazan ayında işlerin güzel gittiğini söyledi. Pandemi döneminde evden çıkılmadığı için her sektörde olduğu gibi halıcılıkta da işlerin kesildiğini dile getiren Akyüz, “Biz de Ramazan ayında bir yoğunluk bekliyoruz, ama genelde halı satışı bayrama yaklaşırken daha fazla olur. Bu yıl satışların biraz daha fazla olmasının bir sebebi de önceki yıllarda yaşadığımız virüs salgınıdır. İnsanlar eve kapanıp kimseyle görüşmeyince, kendi dertlerini düşünmekten, haliyle dekorasyon falan düşünmüyorlardı. Pandemi çok şükür geçti sayılır, artık insanlar iftara misafir çağırıyor ve evlerinde bir yenilik olması için halı alışverişi yapıyorlar. Depremden etkilenen vatandaşlar da ticaretin hareketlenmesine sebep oluyor. Maalesef bir felaket yaşadılar ve başka şehirlere taşınmak zorunda kaldılar, halıcılar kar etmeden verse bile işlere etkisi oluyor. Bunlara ek olarak Ramazan Bayramı’ndan sonra düğün sezonunun da başlayacak diye düşünüyoruz, bunun satışları arttırması bekleniyor. Yeni evlenecek aileler çok iş getiriyor, yani önümüzdeki süreçte işlerimizin güzel olacağını söyleyebilirim. Ramazan adeta bereketiyle geldi” dedi.