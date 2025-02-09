Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçede geçtiğimiz aylarda şiddetli rüzgâr sonrası kullanılmaz hale gelen halı saha için kapsamlı yenileme çalışmalarının başladığını söyleyerek, Söğüt’te yeni yüzüyle hizmet vereceğinin haberini sporseverlere duyurdu.

Bilecik’in Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçenin Hem fiziki hem de sosyal ihtiyaçları için önemli adımlar atmaya devam ediyor. İlçenin gelişimi için önemli proje çalışmalarına ara vermeden devam eden Başkan Durgut, gençlerin bolca vakit geçirdiği halı sahanın en iyi şartlarda hizmet verebilmesi için yenileme çalışmalarını başlattı. Durgut, ilk olarak brandalarının yenilenmesi ile çalışmalarına başlanan sahanın, aydınlatma, zemin ve yan tel ile tavan file değişim çalışmalarının tamamlanmasından sonra tekrar halkımıza hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Çalışmayla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Halı sahamızı en kısa sürede sporseverlerimiz ile buluşturmayı hedefliyoruz. Brandası oldukça eskiydi ve geçtiğimiz aylardaki rüzgara dayanamayarak komple kalktı. Mesai arkadaşlarımızla hızlıca ne yapabilirizi konuştuk. Gerekli eksikleri belirledik ve ihale sürecimizi tamamladık. Arkadaşlar cumartesi günü çalışmaya başladılar. Bir aksilik olmaz ise kısa bir sürede tüm eksikleri tamamlayıp hizmete açacağız. Skorbord, güvenlik kameraları, yeni sistem aydınlatma, zemin yenileme gibi ilçemize yakışır bir halı saha haline getireceğiz" dedi.