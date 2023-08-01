Kastamonu’nun Tosya ilçesinde hayırsever iş adamı, düzenlenen halı saha turnuvasına katılan sporculara sahada aşure ikram etti.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşayan hayırsever iş adamı Sacettin Börekçi, Muharrem ayında spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen halı saha turnuvasına katılan sporculara sahada aşure ikram etti. Kazanın başına geçen Börekçi, turnuvaya katılan sporculara ve seyircilere aşure dağıttı.

Sporu teşvik etmek için çeşitli etkinlikler yapmaya çalıştığını belirten Börekçi, "Geçtiğimiz yıllarda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Tosyaspor takımı ve misafir taraftarlara ’küfürden uzak duralım’ sloganı ile yaklaşık bin 500 adet lokum dağıttım. Dini bayramlar öncesinde ilçede yaklaşık 20 bin vatandaşımıza su dağıtımı yaptık. Son olarak da ilçedeki gençlerimizi spora teşvik etmek için, onları destekledik ve sponsor olduk. Muharrem ayında turnuvada spor yapan gençlere ve seyircilere aşure ikramında bulunduk" dedi.