Adıyaman’da bir halı sahanın çatısında yapılan tadilat sırasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Adıyaman’da bir halı sahanın çatısında yapılan tadilat sırasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında bulunan bir halı sahanın çatı kısmında yapılan tadilat sırasında Cemil Aslancan (35) elektrik akımına kapıldı. Aslancan’ın akıma kapıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Aslancan’ın bulunduğu yere itfaiye aracının merdivenini uzatarak ağır yaralı olan işçiyi bulunduğu yerden aldı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cemil Aslancan, kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Aslancan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cemil Aslancan’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.