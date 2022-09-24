Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen törenle, Halı İhracatının Yıldızları ve 8. Makine Halısı Tasarım Yarışması’nda dereceye girenler ödüllendirildi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen törenle, Halı İhracatının Yıldızları ve 8. Makine Halısı Tasarım Yarışması’nda dereceye girenler ödüllendirildi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen törenle, Halı İhracatının Yıldızları ve 8. Makine Halısı Tasarım Yarışması’nda dereceye girenler ödülleni aldı. Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve TİM Halı sektör kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, STK başkanları, akademisyenler, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Dünyada halı demek Gaziantep demek”

Ödül töreninin açılışında konuşan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Dünyada halı demek Gaziantep demek, Gaziantep demek halı demektir" dedi.

“Modayı da belirlemek zorundayız”

Kaplan, “GAHİB olarak her türlü desteği veriyoruz. Düzenlediğimiz tasarım yarışmaları da halının modasını belirleme yönünde önemli adımların başında geliyor. Üretimin başkenti Gaziantep aynı zamanda dünya halı modasının da başkenti olmak zorunda. Bu anlamda gerek eğitim kurumlarında gerekse düzenlediğimiz eğitimlerle genç yeteneklerin sektörümüze kazandırılmasını sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği bünyesindeki ilk 100 ihracatçı arasına giren 27 halı ihracatçısı firma ile halı sektörüne değer katanlara ve tasarım yarışmasında dereceye girenler ödülleri verildi.

GAHİB önderliğinde, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Halı Tasarım Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen “Sekizinci Makine Halısı Tasarım Yarışması" ödül töreninde de başarılı tasarımcılara ödülleri verildi.

Büyük ilgi gören yarışmaya bu yıl 308 tasarımcı başvurdu. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda 20 tasarım finale kaldı. Finale kalan tasarımlar dokunarak halıya dönüştü. Dokunan 20 halı, akademisyen ve sektör temsilcilerinden oluşan karma Jüri tarafından tekrar puanlandı.