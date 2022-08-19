Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynel Abidin Kaplan, 2022 yılının yedi aylık sürecinde bölgeden 1 milyar doların üstünde makine halısı, Türkiye’den ise 1,5 milyar doların üstünde makine halısı ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynel Abidin Kaplan, 2022 yılının yedi aylık sürecinde bölgeden 1 milyar doların üstünde makine halısı, Türkiye’den ise 1,5 milyar doların üstünde makine halısı ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Suudi Arabistan’ın ardından Mısır’da yaşanan ihracata yönelik sorunların çözümü yönündeki çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kaplan, 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında ’ticaret heyeti’ çerçevesinde Kahire’ye gideceklerini ve burada gerek Mısır yetkilileri gerekse sektör temsilcileriyle bir dizi toplantı gerçekleştireceklerini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Hizmet Binası’nda toplanan GAHİB Yönetim Kurulu, gündemi değerlendirirken, önümüzdeki süreçte yeni pazarların bulunması, sıkıntı yaşanan bazı ülkelerdeki sorunların çözümüne yönelik çalışmaların hızlandırılması yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Zeynel Abidin Kaplan, Suudi Arabistan’a yönelik halı ihracatında yapılan görüşmelerin ardından sorunların çözüldüğünü ve gerek Gaziantep gerekse Türkiye genelinden bu ülkeye yönelik halı ihracatının kesintisiz olarak devam ettiğini ifade etti.

“İhracatçılar Mısır temaslarından umutlu”

Kaplan, Mısır’ın da Türk halı sektörü için büyük önem taşıdığını ve bu ülkeyle yaşanan sorunların önümüzdeki süreçte çözüme kavuşacağına inandıklarını ifade ederek, 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında Mısır’ın başkenti Kahire’ye yönelik gerçekleştirilecek olan genel ticaret heyetinde yer alacaklarını sözlerine ekledi. Mısır’ın Türk halı sektörü için önemli pazarlar arasında yer aldığını, son yıllarda bu ülke ile yaşanan sıkıntıların ihracatta da kendisini hissettirdiğini dile getiren Başkan Kaplan, Suudi Arabistan’la olduğu gibi Mısır’la da yeni bir dönemin başlayacağına dikkat çekti. Kaplan, 2022 yılının yedi aylık sürecinde bölgeden Mısır’a bölgemizden 10 milyon 265 bin dolarlık, Türkiye genelinden ise 13 milyon 341 bin dolarlık halı ihracat gerçekleştirildiğini, bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre bölgemizden yüzde 68,4’lük Türkiye genelinden ise yüzde 80,7’lik bir düşüş gösterdiğine dikkat çekerek, önümüzdeki süreçte bu ülkeyle ikili ilişkilerin ve beraberinde karşılıklı ticaretin artacağına inandıklarını dile getirdi.

“Suudi Arabistan’a ihracatta sorunlar çözüldü, sevkiyat sürüyor”

GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Kaplan, yılın yedi aylık sürecinde bölgeden 1 milyar dolardan fazla makine halısı ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti. Kaplan, bu süreçte sektör için en önemli pazarın Ortadoğu ülkeleri olduğuna dikkat çekerek, Suudi Arabistan’a yönelik başlayan yeni dönemde bölgeden 2 milyon 172 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bu süreçte bu ülkeye Türkiye genelinden 4 milyon 649 bin dolarlık ihracat yapıldığını sözlerine ekleyerek, “Sektörümüz için en büyük pazarlardan birisi olan Suudi Arabistan pazarında geçmiş dönemlerdeki ihracat rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

“Halıcılar yeni pazarlar için düğmeye bastı”

Pandemi ile birlikte Ukrayna-Rusya savaşının dünya ekonomilerini olumsuz etkilemesinin ardından, Türk ihracatçıları sürdürülebilir ihracatın yollarını ararken yeni pazarların önemi de arttı. Halı sektörü için ABD’den sonra en önemli pazarlar arasında yer alan Afrika ülkelerine yönelik sektörel alım heyetleri düzenleyeceklerini ifade eden GAHİB Başkanı Kaplan, “Türkiye için en önemli ihraç sektörleri arasında yer alan ve dünyanın en büyük üretim merkezi haline geldiğimiz halı sektörünün sürdürülebilir ihracatı için mevcut pazarların geliştirilmesinin yanı sıra, yeni pazarların bulunmasına yönelik projelerimizi hayata geçiriyoruz. Afrika ülkeleri bu anlamda önemli pazarlarımız arasında yer almakta. Bu nedenle dönem içerisinde Afrika’nın farklı ülkelerine yönelik tanıtım ve ticaret heyetleri düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.