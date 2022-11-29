Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri kafilesi Kenya’da temaslarına başladı. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan başkanlığındaki heyet Türkiye Kenya Büyükelçisi Subutay Yüksel’i makamında ziyaret ederek Büyükelçi Yüksel’den Kenya ile ilgili bilgiler alırken iki ülke arasındaki ticaretin artırılması yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri kafilesi Kenya’da temaslarına başladı. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan başkanlığındaki heyet Türkiye Kenya Büyükelçisi Subutay Yüksel’i makamında ziyaret ederek Büyükelçi Yüksel’den Kenya ile ilgili bilgiler alırken iki ülke arasındaki ticaretin artırılması yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Yeni pazar arayışlarını sürdüren halı ihracatçıları bu kez rotayı Kenya’ya çevirdi. Kenya ve Tanzanya’yı kapsayan satın alma heyetiyle birlikte Kenya’nın başkenti Nairobi’ye giden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan’ın yanı sıra halı ihracatçıları ilk ziyaretlerini Kenya Türkiye Büyükelçiliğine yaparak Türkiye Büyükelçisi Subutay Yüksel’le karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Türkiye ile Kenya arasında 350 milyon dolarlık iş hacmi bulunduğunu ifade eden Büyükelçi Yüksel bu hacmin 3,5 milyar dolara çıkarılması için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek Kenya’nın ticaret için bakir bir ülke olduğunu ve bu ülkenin Türkiye ve Türklere karşı her zaman dost olduklarını sözlerine ekleyerek Türk yatırımcıları Kenya’ya davet etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Büyükelçi Yüksel Türkiye’nin ihracatını artırabilmesi için bütün sektörlerin özellikle Kenya başta olmak üzere Afrika ülkelerine yönelik ziyaretlerini arttırmaları gerektiğini de vurguladı.

"Kenya halı sektörü için bakir bir pazardır"

Türkiye’den Kenya’ya yapılan halı ihracatının 8,5 milyon dolar olduğuna dikkat çeken TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da Kenya’nın birçok sektör için olduğu gibi halı sektörü içinde bakir bir ülke olduğunu ancak uygulanan yüksek gümrük vergilerinden dolayı Türk halıcılarının Kenya’da rekabet gücünün kırıldığını sözlerine ekledi. Yüksek gümrük vergilerinin indirilmesi halinde Kenya’nın halı sektörü için büyük bir Pazar olabileceğini de vurgulayan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan bu yönde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için ilgili bakanlıklarla konuyu görüşeceklerini de belirterek kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Kenya Türkiye Büyükelçisi Subutay Yüksel’e teşekkür etti.

"Kenya Afrika’nın anahtarı rolünü üstlenebilir"

Halı üretimi ve ihracatında Türkiye’nin lider ülke konumunda olduğunu ancak son dönemlerde birçok rakip ülkenin pazarlara girmeye başladığına dikkat çeken GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan’da Kenya ve Tanzanya’nın Afrika’nın anahtarı rolünü üstlendiğini, gelecekte bu iki ülkenin bütün Afrika’ya ulaşım için daha büyük önem kazanacağını ifade ederek GAHİB tarafından Kenya ve Tanzanya’ya düzenlenen alım heyetinin olumlu sonuçlarla Türkiye’ye döneceğini sözlerine ekledi. Yaptıkları incelemeler sonucunda Kenya pazarlarında ciddi çalışmalar yapılması halinde 8.5 milyon dolarlık halı pazarının ortalama 40 milyon dolara çıkarılabileceğine de dikkat çeken Zeynal Abidin Kaplan bunun için gerek GAHİB gerekse firmalar bazında çalışmaların bu ülkeye yoğunlaştırılması için önümüzdeki süreçte farklı projeler yürüteceklerini de belirterek gösterdikleri büyük ilgiden dolayı Kenya Türkiye Büyükelçisi Subutay Yüksel ve Kenya Türkiye Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Mustafa Alıcı’ya teşekkür etti. Sıcak bir ortamda geçen görüşmenin ardından TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan günün anısına Kenya Türkiye Büyükelçisi Subutay Yüksel ve Kenya Türkiye Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Mustafa Alıcı’ya birer teşekkür plaketi verdi.