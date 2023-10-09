Eskişehir’de motosiklet ile gelen 2 şüphelinin bir evin balkonunda asılı halıyı çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Ekim Cumartesi günü gece 03.30 sularında Zafer Mahallesi Poyrazlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli, bir evin balkonunda asılı olan halıyı çaldı. Motosiklet ile gelen ve saniyeler içinde asılı olan halıyı alıp olay yerinden kaçan şüpheliler, apartmana ait güvenlik kamerasına yakalandı.

Apartman sakinlerinin şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.