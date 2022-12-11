Kuzuluk Mahallesi’ndeki halı fabrikası içinde bulunan makinede yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın maddi hasar oluştururken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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