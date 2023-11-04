Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine hazır giyim fabrikası yapılmasına yönelik protokol Vali Hasan Şıldak başkanlığında düzenlenen törenle imzalandı.

Mülkiyeti Halfeti Belediyesi’ne ait olan fabrika yerinin hazır giyim fabrikası olarak kiraya verilmesi için protokol töreni gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda yapılan törende Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile girişimci Davut Kasık arasında protokol imzalandı. Yaklaşık 10 bin metrekare alana kalkınma ajansı kaynağı ile inşa edilen giyim fabrikasının yüzlerce kişiye iş kapısı olması bekleniyor.

Yatırımı ve yatırımcıyı her zaman desteklediklerini vurgulayan Vali Şıldak, “Karagülü ile meşhur ve saklı cennet olarak bilinen Şanlıurfa’mızın güzel ilçesi Halfeti’de böyle bir girişimin olması bizleri memnun etti” dedi.