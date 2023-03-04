Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen Koku Festivali, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sessiz yürüyüş ile başladı.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen Koku Festivali, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sessiz yürüyüş ile başladı.

Birecik Barajı nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi’nin ’Sakin Şehir’ ağına dahil ettiği ve kara gülleriyle meşhur Halfeti’de, Koku Festivali düzenlendi. Bünyesinde barındırdığı tarihi ve turistlik güzelliklerinin yanı sıra, endemik tür olarak Halfeti’de yetişen kara gül ve pek çok çiçek türünün yetiştiği ilçede bu yıl 5’incisi düzenlenen festival, sessiz başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anıldığı festivalde katılımcılar, endemik tür ’Mezopotamya sümbülü’ koklamak için 5 kilometrelik yürüyüşü Seldek Mahallesi’nden batık köy Savaşan yamaçlarına kadar sürdürdü.

Eski Halfeti’den, Savaşan köyüne doğru yapılan yürüyüş sonunda açıklamada bulunan Halfeti Slowfood Lideri Nihat Özdal, “Hatırlamak dışında yapacak ve düşünecek bir şey olmadığında yürürüz. Bu sene beşincisi düzenlenen koku festivalinde ve doğadaki tüm çiçeklerde yas var. Belki bir umut Mezopotamya Sümbülleri bu sene yeniden açtı, kayıplarımızı anmak için yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğa gönüllüsü Süleyman Yıldız, yürüyüşe katılan turizmci Canan Onur ve öğrenci Lale Esen de deprem nedeniyle yürüyüşün sessiz yapıldığını belirterek, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerinde bulundu.