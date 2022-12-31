Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi, Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın girişimleriyle doğalgaza kavuştu.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi, Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın girişimleriyle doğalgaza kavuştu.

Halfeti’deki doğalgaz projesinde ilçeye ilk gaz düzenlenen tören ile verildi. Törene, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan ile vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, “Yıllardır beklediğimiz, özlemini duyduğumuz doğalgaz, bugün itibariyle hemşerilerimizin hizmetine sunuldu” dedi.

Doğalgazın Halfetili vatandaşların en büyük talebi olduğunu da bildiren Albayrak, “Vatandaşlarımızın en büyük talebi olan doğalgazın ilçemize kazandırılması için büyük bir özveri ve kararlılıkla çalışmalarımızı yürüttük. Bugün Hemşerilerimizi doğalgazın konforuyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunarak teşekkür ediyorum” diye konuştu.