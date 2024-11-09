Şanlıurfa’nın Halfeti Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım’da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından bu karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.