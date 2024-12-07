Suriye’de muhalif grupların Esad rejiminden aldığı Halep’te günlük yaşam yavaş yavaş normale dönerken, yoğun hareketlilik yaşanıyor.

Suriye’de muhalif grupların Esad rejimine bağlı güçlerle çatışmasının ardından kontrol sağladığı Halep’te günlük hayat normale dönüyor. Tarihi ve kültürel yapısıyla mest eden kente dönüşler devam ederken, merkezde yoğun hareketlilik yaşanıyor. Suriye’nin tamamen özgürleşmesini umut ettiğini söyleyen Mustafa Muhammed, "Hayat Halep’te çok iyi oldu. İnşallah Suriye komple alınır ve herkes özgür bir şekilde yaşar. 13 yıldır bu çileyi çekiyorum. Artık özgür bir şekilde konuşabiliyoruz, yaşayabiliyoruz, dolaşabiliyoruz. Hayat her şeyiyle çok güzel oldu. Hayat daha iyi olacak Allah’ın izniyle" dedi.

"Herkes rahatça geziyor, hiç kimse karışmıyor"

Halep’te farklı kültürden insanların bir arada yaşadığını belirten Muhammed, "Durumlar çok şükür çok iyi olmuş. Muhalifler geldi Halep’i aldı. Çok iyi olmuş. Herkes mutlu oldu. Herkes rahatça geziyor, hiç kimse karışmıyor. Hristiyan var, Kürt var. Kimse karışmıyor. Türkiye’de yaşadım ve 4 yıl önce geri döndüm. Gaziantep’te yaşadım, memleketime döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.