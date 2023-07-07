Genç şarkıcı Hale Yıldırım önceki akşam "Azka Yaz Konserleri" çerçevesinde Azka Otel’de sahne alırken, sevenlerine yeni şarkı müjdesi verdi.
Güçlü sesiyle son dönemlerde sevilerek dinlenen kadın vokalistlerden Hale Yıldırım, Azka Otel sahnesinde kulakların pasını sildi. Yıldırım, sahneye Sezen Aksu’nun ’Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam’ şarkısıyla gelirken, gece boyu söylediği yerli ve yabancı hareketli şarkılarla konuklara eğlenceli bir Bodrum gecesi yaşattı. Hale Yıldırım sahneden yeni şarkısının müjdesini de verdi.