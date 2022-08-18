Polis ve itfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde kundaklama ihtimali üzerinde duruldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ağrı’da nesli tükenmekte olan ’balaban kuşu’ bulundu

Ağrı’da nesli tükenmekte olan ’balaban kuşu’ bulundu

Yangın, İlkadım ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali’nin arka bahçesinde çıktı. Yaklaşık 200 tane ahşap kasanın bulunduğu alandan dumanlar yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yanan tahta kasaları söndürerek yangının büyümesini önledi. Müdahale sonucu kısa sürede söndürülen yangında 70’e yakın ahşap kasa yanarak kullanılamaz hale geldi.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da Sebze ve Meyve Hali’nde çıkan yangında 70’e yakın ahşap kasa küle döndü.

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