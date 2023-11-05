Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki bir düğüne katılan davetlinin alev alan otomobili, diğer davetliler tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde yaşandı. Mahalle Muhtarı Rıdvan Aydın, kardeşi Mahmut Aydın ile Leyla Özgün’ün düğününü gerçekleştirdi. Semt pazarındaki düğüne yüzlerce davetli katıldı. Güzel giden düğün bir davetlinin otomobilinin alev almasıyla az kalsın kabusa dönüşüyordu. Park halindeki otomobilin alev aldığını gören davetliler, söndürmek için ceketlerini kullandı. Ceketlerini çıkaran davetliler, alevlere vurarak söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin getirdikleri suyla müdahale edilen alevler, diğer araçlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangında otomobilde hasar oluşurken, ara verilen düğün ise bir süre sonra devam etti.