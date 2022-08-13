Şanlıurfa’da katıldığı sünnet düğününde halay çeken Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, para yağmuruna tutuldu.

Şanlıurfa’da katıldığı sünnet düğününde halay çeken Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, para yağmuruna tutuldu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa programında partinin Haliliye İlçe Başkanı Ömer Doğan’ın 7 yaşındaki oğlu Selahattin Eyüp Doğan’ın sünnet düğününe katıldı. Girişte davul zurna ile karşılanan Sarıgül, davulculara bahşiş verdikten sonra düğüne katılanları selamladı. Bir süre vatandaşlarla oturup sohbet eden Sarıgül daha sonra halay çekti. Burada da davulculara bahşiş veren Sarıgül, daha sonra para yağmuruna tutuldu. Sünnet olacak çocukla birlikte kısa süre halay çeken Sarıgül, bu defa da çalgıcıların yanına giderek bahşiş verdi.

Mahalledekilerle vedalaşan Sarıgül, daha sonra bölgeden ayrıldı.