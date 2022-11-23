Tekirdağ’da atıl durumdaki bir fabrikadan hurda almak için gelen 2 işçi, yük indirme esnasında bindikleri asansörün halatı söküldü. Zemine çakılan asansörde sıkışan yaralı işçiler itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Tekirdağ’da atıl durumdaki bir fabrikadan hurda almak için gelen 2 işçi, yük indirme esnasında bindikleri asansörün halatı söküldü. Zemine çakılan asansörde sıkışan yaralı işçiler itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Ergene ilçesi Marmaracık OSB Mahallesi’nde bulunan Çorlu Deri ve Karma OSB’de meydana geldi. Atıl durumdaki fabrikadan hurda almaya gelen 2 işçi, yük indirme sevki için asansöre bindi. Asansör halatının gevşemesi sonucu iki işçi, bindikleri asansörle zemine çakıldı. Sıkışan iki işçinin yardım çığlığı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 işçi sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.