Akdeniz Karacaoğlan Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kurs, ’İş sağlığı ve güvenliği eğitimi’ ile sona erdi. Kursun sonunda sınava tabi tutulan kursiyerlerden başarılı olanlar, hem Halk Eğitim Merkezi sertifikası hem de ’MERCEK eğitim bitirme belgesi’ aldı.

Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma şoförlerinin yanı sıra, toplu taşıma aracı kullanmak isteyen vatandaşların katıldığı kursta, teorik ve pratik olmak üzere 2 aşamalı eğitim verildi. 2 ay süren kursta teorik dersler Akdeniz Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi hocaları, uygulamalı eğitimler de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan toplu taşıma şoförleri tarafından verildi. Kursiyerler, kursta yalnızca araç sürme değil, teknik donanım bilgisi ve iletişim üzerine de dersler aldı. Ücretsiz verilen kurstan oldukça memnun ayrılan ilk kursiyerler, hem teorik hem de uygulamalı aldıkları eğitimlerle yetkin bir şekilde trafiğe çıkabilecekler.

Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, güzel bir eğitim süreci geçirdiklerini belirterek, “Bu eğitimle kursiyerlere bir araç sürmenin, sadece direksiyon tutmaktan ibaret olmadığını öğrettik. Bu süreçte trafik kurallarını, iş sağlığı güvenliğini, hem işverenin hem de işçinin haklarını ve onlara verilen imtiyazların neler olduğunu öğreterek, bilişsel ve psikomotor hareketlerinde gelişmelerini sağladık” dedi.

Eğitim boyunca yapılan sınavlara da değinen Demir, “Ara ara sınavlar yaptık. 2 aylık sürecin sonunda da bitirme sınavı yaptık. Bitirme sınavında başarılı olan arkadaşlarımız mezun oldular. Aynı zamanda uygulama sınavları da oldu. Örneğin otobüse binen bir engelli vatandaşa karşı nasıl davranacaklarını öğrendiler. Bunun yanı sıra kendi kullandıkları araçlarının teknik donanımlarını, yolda kaldıklarında arızanın ne kadar çabuk giderilebileceğini ve kullandıkları parçaların ne işe yaradığını öğrenmenin yanı sıra, bolca otobüs sürerek hem trafikte bilgilerini pekiştirdiler, hem de nazari konularda geliştiler. Arkadaşlarımız, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında artık toplu taşıma otobüs şoförü olarak çalışmaya hazırlar” diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı MERCEK Meslek Edindirme Koordinatörü Gül Kadem Maya ise “Bu eğitimlerde öfke kontrolü, iletişim yöntem teknikleri, ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği gibi eğitimleri de sürücülerimize verdik. Toplu taşımada çok fazla problemlerle karşılaşıyoruz. Artık trafik de çok fazla yoğunlaştı ve insanlarda kontrolsüz davranışlar olabiliyor. Dolayısıyla bu konuda sürücülerimize çok fazla iş düşüyor. Stresi yönetebilmeleri üzerine ya da bir sağlık problemi olduğunda müdahale edebilmeleri gerektiğine yönelik veya özel bireylerimiz ve ailelerine destek olabilmelerine yönelik eğitimler verdik. Dolayısıyla artık vatandaşlarımız daha huzurlu ve konforlu yolculuk yapabilecekler” ifadelerini kullandı.

Kursların süreceğini ifade eden Maya, “7 mezunumuz var. Sonrasında eğitimlerimiz devam edecek. Önümüzdeki günlerde ikinci kursumuzu da açmış olacağız. Kursa katılmak isteyenler ön başvurularını, Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCEK Meslek Edindirme sayfasından yapabilirler. Gün ve saat bilgilendirmesiyle beraber kurslarımız başlayacak. Başarılı olanlara da yine eğitim sertifikalarını ve katılım belgelerini vereceğiz” şeklinde konuştu.

2 çocuk annesi ev hanımı Nurbanu Yıldız, şoför olmak için bu kursa başladığını belirterek, “Çok istekliydim ve kursumuz çok da güzel geçti. İlk önce iletişim derslerine başladık. Daha sonra otobüsün saha çalışmalarına başladık. Otobüsün bakımları, kullanımı, teknik donanımları ile ilgili eğitimler aldık. Çok güzeldi ve çok şey öğrendim. Bu kurs bana çok şey kattı. Daha sonra ilk yardım ve iş güvenliği kursları aldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.