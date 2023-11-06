Ankara’da haklarından uzun süreli kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Kasten Öldürme’ suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.’yi Çankaya’da, ‘Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması ve Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik veya Aracılık Yaptırmak veya Yer Göstermek’ suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan D.R.’yi Sincan’da, yine ‘Kasten Öldürme’ suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.’yi ise Altındağ’da yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevine gönderildi.