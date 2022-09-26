Van’da, polis ekipleri tarafından yapılan çalmalar neticesinde 18 yıl hapis cezası bulunan 18 şahıs yakalanırken, 8 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Van’da, polis ekipleri tarafından yapılan çalmalar neticesinde 18 yıl hapis cezası bulunan 18 şahıs yakalanırken, 8 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 19-25 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 18 yıl hapis cezası bulunan 18 şahıs yakalanmış, 8 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet araç, 4 adet cep telefonu, 60 kilo bakır kablo, 3 adet televizyon ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Hırsızlık suçlarına karışan 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 6 adet tabanca ve 54 adet fişek ele geçirilmiş. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 aranan şahıs yakalanmış, 2 adet tabanca, 15 adet mermi ve 44 adet kaçak telefon ele geçirildi” denildi.