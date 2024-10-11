Aydın’ın Çine ve Karpuzlu ilçesinde telefonla aradıkları yaşlı şahıslara kendilerini jandarma olarak tanıtan ve ‘hakkınızda dava dosyası’ var diyerek yaklaşık 1 milyon 130 bin liralık vurgun yapan iki şahıs jandarmanın yaptığı çalışmayla yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Çine Çaltı Mahallesi’nde İ.K. (75) isimli şahıs yaklaşık 830 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para ile Karpuzlu Hatipkışla Mahallesi’nde A.K. (83) isimli şahıs ise yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyasını, kendilerini telefon ile arayarak Jandarma personeli olarak tanıtan ve haklarında dava dosyasının olduğu, kapanması için altın ve para talep eden kimliği belirsiz şahıs veya şahıslara elden teslim etti. Dolandırıldığını anlayan iki yaşlı şahsın ihbarının ardından jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT, Çine ve Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince koordineli ve detaylı araştırılmaya başlandı. Meydana gelen iki dolandırıcılık olayındaki şahısların ve tekniklerin benzerlik taşıdığının tespit edilmesi üzerine şüphelilerin muhtemel geçiş güzergâhları üzerinde yapılan detaylı araştırma sonucu Karpuzlu bölgesinde şüpheli bir araç tespit edildi. Şüpheli aracın ve şahısların İzmir’in Bornova ilçesinde olduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan takip sonucu her iki dolandırıcılık olayında aracı kullanan H.İ (22) ve paraları elden teslim alan İ.A. (20) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin iki farklı mahallede bulunan ikamet adreslerinde ve olayda kullanılan araçlarında arama yapılarak, ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmalarına müteakip Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.