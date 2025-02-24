Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakaladı.

Hafriyat kamyonunu boşalttığı molozların altında kalan kadın yaşam mücadelesi veriyor Hafriyat kamyonunu boşalttığı molozların altında kalan kadın yaşam mücadelesi veriyor

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan F.C. İle silahla tehdit suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan İ.İ. Ve adam yaralama suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan A.K.’yı yakaladı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA