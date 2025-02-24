Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakaladı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan F.C. İle silahla tehdit suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan İ.İ. Ve adam yaralama suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan A.K.’yı yakaladı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA