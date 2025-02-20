Kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs, Sivas’ta yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Divriği ilçe Emniyet Müdürlüğü’nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; kasten öldürme suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G., yakalandı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan M.G. Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Halkımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapılmakta, bu bağlamda vatandaşlarımızdan gelen her türlü müracaat, bildirim ve haberler titizlikle değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.