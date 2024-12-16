Suriye’de 11 yıl önce hakkında idam kararı çıkarılan ve bilgisayar mühendisi eşiyle birlikte Adıyaman’a gelen mühendis, Esad rejiminin devrilmesiyle 4 çocuğuyla birlikte özgür bir şekilde ülkesi Suriye’ye dönüyor.

Suriye’de 15 yıl süren iç savaşından ardından muhalif güçler Esad rejimini bitirdi. Savaşın bitmesiyle Adıyaman’da bulunan Suriyeli Munif Haci Rezzak, 4 çocuğuyla birlikte yeniden ülkesi Suriye’nin yolunu tuttu.

Ülkesine dönerken gözyaşlarını tutamadı

Savaşın ilk başladığı zamanlarda Esad rejimi tarafından hakkında çıkan ‘idam’ kararından kaçarak bilgisayar mühendisi eşiyle birlikte Adıyaman’a gelen araç mühendisi Munif Haci Rezzak, Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte 11 yıldır kaldığı Adıyaman’da ülkesine dönmek üzere eşyalarını taşıdı. Henüz 6 aylık evliyken Adıyaman’a gelen ve 11 yılda 4 çocuğa sahip olan Munif Haci Rezzak, buradaki dost ve arkadaşlarıyla vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı.

"Ülkemi ve topraklarımı özledim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum"

Hakkında ‘idam’ kararının çıktığı ülkesi Suriye’ye özgür bir şekilde yeniden dönmenin huzurunu yaşadığını vurgulayan Munif Haci Rezzak, “Esad rejiminin bitmesiyle ülkeme özgür bir şekilde dönüyorum. Ülkemi ve topraklarımı oldukça özledim. Buradaki arkadaşlarım ve dostlarım ne kadar gitmemi istemese de ben de onlardan ayrılmak istemesem de ülkeme dönmem gerekiyor. Türkiye’den Allah razı olsun. Türkiye Esad rejimini bitirdi ve ülkemize artık özgür bir şekilde döneceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Suriyelilerle kardeş olduklarını vurgulayan Adıyamanlı Abuzer Turhan ise “Münif savaşın ilk zamanlarında Adıyaman’a geldi. İlk günden bu yana biz kendisine destek olmaya çalıştık. Aramızda bir kardeşlik hukuku oluştu. İnşallah bizler bundan sonra onu burada misafir edeceğiz. Bizler de Suriye’ye yanına gideceğiz. Yani en azından bu diktatör rejimin bitmesiyle beraber inşallah kardeşlerim memleketlerine geri dönecek. Buraya da bir kardeş olarak, misafir olarak gelecekler. O benim bir kardeşimdir" diye konuştu.