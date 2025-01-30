İzmir’de çocuğun nitelikli cinsel İstismarı suçundan hakkında 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kaçak hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı ekipler tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 16 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan Y.Ü isimli şahıs yakalandı. Emniyete sevk edilen cinsel istismarcı işlemelerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.