Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi Akköy Mahallesi’nde “Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.Ç. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.