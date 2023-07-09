Aydın’ın Germencik ilçesinde hakkında 13 yıl 10 ay hapis cezası olan firari, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, haklarında 10 yıl ve üzeri ceza kararı bulunan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan aranan ve hakkında toplam 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.Ş. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.