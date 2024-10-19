Manisa’nın Kula ilçesinde makam odasında 2 kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen ve geçtiğimiz temmuz ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan CHP’li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, hakkında hazırlanan iddianame ile ilgili açıklama yaptı. “Er ya da geç adalet yerini bulacak” sözleriyle açıklama yapan Başkan Dönmez, yargıya güvendiklerini ve adli sürecin devam ettiğini söyledi.

Makam odasında 2 kişiyi darp ettiği iddiasıyla tutuklandıktan sonra geçtiğimiz temmuz ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, hakkında hazırlanan iddianameyle ilgili açıklama yaptı. Yargı sürecinde belediye başkanlığı görevinden de uzaklaştırılan Dönmez, mahkeme önünde kendini savunabileceğini söyledi. Kula halkına mahcup olacak bir şey yapmadığını belirten Dönmez, ”Saygıdeğer Kula halkım; belediyenin malına sahip çıkarken makamımda saldırıya uğradım. Bu da yetmezmiş gibi benim suçlu olduğum iddia edilerek tutuklandım. Kısa sürede tahliye oldum. Hukuk mücadelem sürüyor ve en kısa zamanda görevime de iade edilmeyi bekliyorum. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Hakkımdaki suçlamadan dolayı dava açıldı. Buna dair haberi duyan dostlar endişelenmiş. Ama endişe edecek bir şey yok. Davanın açılmasından ben de memnunum. Çünkü bu sayede mahkeme önünde kendimi savunabileceğim ve kim haklı kim haksız ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Adli süreç sonunda suçsuz olduğunun ortaya çıkacağını savunan Başkan Dönmez, “Adli süreç devam ediyor. Yargıya güveniyoruz. Bana güvenerek beni seçen Kula halkına mahcup olacak hiçbir şey yapmadım. Suçsuz olduğum ortaya çıkacak ve hep birlikte Kula için çalışmaya devam edeceğiz. Destek veren, sevgi ve selamlarını ileten herkese teşekkür ederim. Ayrıca, bu açıklamayı bazı sosyal medya haber kanallarının haberleri, kamuoyunda yeni bir olay yeni bir gelişme varmış gibi sevenlerim ve seçmenlerim arasında infial ve moral bozukluğu oluşturmuş. Her şey tarafsız mahkemelerimizin kararı sonucu sonuçlanacaktır” dedi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Hikmet Dönmez’in vücutta kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama, hukuki alacağın tahsili amacıyla yağma, basit yaralama, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından ikişer kez cezalandırılması istendi.