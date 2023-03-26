Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde hakkında 23 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan şüpheli şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Sultanhisar ilçesinde “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından araması bulunan ve hakkında 23 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan Y.S. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan kaba üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevin e gönderildi.