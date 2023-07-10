Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında toplam 20 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, haklarında 10 yıl ve üzeri ceza kararı bulunan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında toplam 20 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunan K.İ. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.