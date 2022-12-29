Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi Argavlı Mahallesi’nde ’zimmet’ suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.P. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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